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Bitlis'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

28.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim'de Tatvan'ın Dibekli köyüne bağlı Arılı mezrasında yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

​​Organizatörlük yaptığı tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüpheli F.D'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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