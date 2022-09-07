YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı

Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı

07.09.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bölgenin turizmine katkı sağlamak ve yeni dalgıçlar yetiştirmek amacıyla açılan dalış okuluna kaydolan 40 katılımcıya eğitim verilmeye başlandı.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Van Gölü sahiline götürülen katılımcılara uzman eğitmenlerce dalışla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Dernek Başkanı Cumali Birol, gazeteciere, yaklaşık 450 aktif dalıcılarının olduğunu söyledi.

İlçede Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun yapılmasına destek sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a teşekkür eden Birol, Van Gölü'nün büyük bölümünün Bitlis sınırları içinde olduğunu aktardı.

Kentteki tek dalış okulunda bölgedeki tarihi dokuları, batıkları ve mikrobiyolitleri korumak için dalgıç sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerin ilimize, ilçemize ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon geçirdik. Bu güzelliği 40 öğrencimize brovelerini vererek taçlandıracağız. Bu yıl hedefimiz 450 kişiye dalgıçlık eğitimi vermekti ama binamızın biraz gecikmesi sebebiyle yapamadık. Gelecek yıl burada dalgıç eğitimlerinin verildiği, kano, yelken, dragon yarışlarının yapıldığı bir su sporları merkezimiz tüm halkımıza hizmet verecek. Buralar cıvıl cıvıl olacak. Dünyada 6 milyon 500 bin dalgıç var. Amacımız bunun en az yüzde 10'nunu ilçemize getirmek. Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulumuz tüm halkımıza hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyorBitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyor
Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldüÇorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüAntalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Adilcevaz

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:39
Öğle
12:15
İkindi
15:50
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.