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Bitlis’te aranan uyuşturucu imalatçısı yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası olan uyuşturucu imalatçısı yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahlat ilçe merkezinde uyuşturucu imal etmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan İ.A.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası olan uyuşturucu imalatçısı yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahlat ilçe merkezinde uyuşturucu imal etmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan İ.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
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Sabah
05:38
Öğle
12:15
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
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