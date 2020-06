Bitlis’te "Ben Astronotum ve Sınıfımız Yeşeriyor" projeleri

Bitlis Bilim Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Gamze Uyanık, öğrencileri ile beraber yürüttüğü "Ben Astronotum Uzay 2020" (I’M AN ASTRONAUT, SPACE 2020) ve "Sınıfımız Yeşeriyor" (LET’S GREEN OUR CLASSROOM) eTwinning projelerini tamamladı.

Uluslar arası bir portalda öğrenci ve öğretmenlerin katıldı projeler geçerli olursa Avrupa ve ulusal kalite etiketleri alacak. Her iki proje hakkında bilgi veren Bitlis Bilim Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Gamze Uyanık, "Ben Astronotum" projesinin öğrencilerine güneş sistemini, gezegenleri dünyanın hareketlerini eğlenerek, uygulayarak, araştırarak, çizerek, dinleyerek, söyleyerek, çalışarak keşfettirmeyi hedeflediğini ifade etti. Uyanık, "İtalya 2, Kuzey Makedonya 1, Portekiz 3 ve Türkiye’den 9 olmak üzere toplam 15 öğretmen ve 113 öğrenci ile çalışmalarını sürdüren proje uzaktan eğitim sürecinde de etkinliklerini başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Bu süreçte öğrencilerin merkezde olduğu aktif katılım etkinlikler yapılmıştır. Proje ile öğrenciler etkinliklere zevkle katılım sağlarken hem eğelenme hem de birçok bilgiyi öğrenme fırsatı yakalamıştır. Tüm çalışmaları başarı ile bitirilen proje kalite etiketi almak için gerekli başvuruyu yapmıştır" dedi.

Sınıf Öğretmeni Gamze Uyanık, "Sınıfımız Yeşeriyor" eTwinning projesinin de tamamlandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Proje ile öğrenciler toprağa dokunmak, onu keşfetmek, toprağın önemini kavramak, üretim yapmak, tohumdan ve fideden ekim yapmak, büyüyen ürünlerin hasadını yapmak, beceri ile onlardan çeşitli yiyecekler yapmak, doğa ile iç içe olmak ve bunları yaparken işbirliği içinde olup çeşitli Web 2.0 araçlarını öğrenmek gibi hedeflere dersler ile entegre edilmiş bir şekilde ulaşmıştır."

Bu projenin sadece sınıf ortamını değil çocukların tüm yaşantısını etkileyerek hayat boyu kullanabilecekleri olumlu izler bırakmasını sağladığını söyleyen Uyanık, "Proje uzaktan eğitim sürecinde de devam ederek çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Projemizde hedeflediğimiz tüm etkinlere ve kazanımlara proje sonunda fazlası ile ulaştık. Öğrencilerimiz etkinliklerin her birinde aktif oldular, eksik etkinlik ve çalışma bırakmadılar. Projemizin öğrenciler üzerinde birçok olumlu görünür ve görünmez etkileri oldu. Çok boyutlu düşünebilme, olayın bütününü görebilme, sentez yapabilme gibi birçok beceriye sahip oldular. Bu proje ile öğrencilerimin sınıf içindeki performansları artarken sınıf ile arasındaki iletişimi artmıştır. Küçük yaşlarında bitkilerin bakımı ile ilgilenen öğrencilerimde sorumluluk bilinci geliştirirken, sınıfta yetiştirdikleri bitkiyi yiyecek olarak tüketmek öğrencilerimin üretim ve tüketim bilincini deneyim ile kazanmasını sağlayarak doğaya olan saygısını güçlendirdi. Doğa hakkında pek çok bilgiye ulaşan öğrencilerim, doğanın bir parçası olduğumuzu sınıfa her girdiğinde merhamet, mutluluk, emek, sabır gibi değerler ile yaşadılar. Bu proje öğrencilerime birçok yeni bilgi alanı oluştururken yeni ilgi alanlarının da artmasını sağladı. Birçok bitki üzerinde araştırmalar yaptılar. Bitkinin hangi durumda hasta olabileceğini, hangi sıklıkla sulamamız gerektiğini, hangi sıcaklığı sevdiğini öğrenmek zorunda kalarak birçok bilgiye ulaşırken, beslediği bitkiye zamanında suyunu vererek ilgi ve sahiplenme duygularını da güçlendirdi. Pandemi sürecine girmeden önce bir öğrencimin mantarların bitki olmadığına dair araştırmalar yaptığına ve teneffüste arkadaşlarına bilgiler verdiğine şahit oldum. Bunun yanında evlerinde bitki yetiştirmeye ve Web 2.0 araçlarını kullanmaya başladılar. Aslında bu proje sadece sınıf ortamını değil çocukların tüm yaşantısını etkileyerek hayat boyu kullanabilecekleri olumlu kalıcı izler bırakmasını sağladı. Projemizin sonunda öğrenci-veli-öğretmen değerlendirme anketleri yaptık ve analizlerden olumlu dönütler aldık. Tüm çalışmaları başarı ile bitirilen proje kalite etiketi almak için gerekli başvuruyu yapmıştır" şeklinde konuştu.