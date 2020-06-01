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Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 01.06.2020 21:12 | Son Güncelleme

Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartmanın bugün saat 24.00'ten itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleriyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ise ilgili kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir.

Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

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