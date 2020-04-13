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Bitlis'te bir köy ve bir ev karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 13.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bitlis'te bir köy ve bir ev karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir köy ile Güroymak ilçesinde bir ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Köşk Mahallesi'nde bir evin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların ikamet ettikleri adreslerinden giriş ve çıkışların yasaklanması ve geçici süreliğine karantinaya alınması kararlaştırılmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı Yediveren köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Karantinanın köye bağlı mezralarda uygulanmadığı kaydedilen açıklamada, "İlçemiz Yediveren köyü (mezraları hariç) merkezi bugün itibariyle karantinaya alınmıştır. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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Bitlis Ev Güroymak Karantina Tatvan

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