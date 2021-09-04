YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı

04.09.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı, 107 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 2021 yılının 8 ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 bin 176 Afganistan, 841 Pakistan ve 79 diğer uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı suçunu düzenleyen ilgili yasa kapsamında 97 olayda 107 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Açıklamada, kent ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyorBuraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Süphan Dağı'nda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyorSüphan Dağı'nda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:37
Öğle
12:15
İkindi
15:52
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Halk Eczanesi
Merkez
Y. Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Şeker Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.