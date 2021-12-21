Bitlis'te devrilen iki otobüsteki 24 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te devrilen şehirlerarası iki yolcu otobüsündeki 24 kişi yaralandı.

Van'dan Tatvan istikametine giden Bestvan firmasına ait 65 BJ 306 ve Vangölü firmasına ait 34 JN 1813 plakalı otobüsler yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tatvan-Van kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, iki otobüsteki hafif yaralanan 24 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Tatvan ve Van'ın Gevaş ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kentte etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis-Muş kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

