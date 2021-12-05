YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulundu

05.12.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te durdurulan bir araçta 813 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, 2 parça halinde 813 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceğini vurgulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki... Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...
Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıBitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:07
Öğle
12:07
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.