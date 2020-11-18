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Bitlis'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 18.11.2020 16:02 | Son Güncelleme

Bitlis'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobilde 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda dün Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki yol kontrolünde bir otomobil içerisinde yapılan aramada, satışa hazır 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınmış olup, Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan kişi ya da şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir."

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