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  4. Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi

21.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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