Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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