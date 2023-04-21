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Bitlis'te fırtınadan uçan çatı parçaları araçlara zarar verdi

21.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Bitlis'te fırtınadan uçan çatı parçaları araçlara zarar verdi

Tatvan'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

Kültür Mahallesi'ndeki 7 katlı iki binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kaymakam Remzi Demir, hasarların karşılanması konusunda bina ve araç sahipleri ile görüşerek, geçmiş olsun dileğini iletti.

Aracı hasar gören Nurullah Ergin, "Yağmur ve rüzgardan dolayı yan taraftaki binanın çatısı koparak park halindeki aracımızın üzerine düşmüş. Aracımızda hasar oluştu." dedi.

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Bitlis Araç çatı

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