YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te geliştirilen projeye Savunma Sanayii Başkanlığından destek

Bitlis'te geliştirilen projeye Savunma Sanayii Başkanlığından destek

16.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te geliştirilen projeye Savunma Sanayii Başkanlığından destek

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hazırlanan ve Savunma Sanayii Başkanlığınca onaylanan "Yapay Zeka İle Eğitilmiş İHA'ların Desteğiyle Kritik Alanların Güvenliği" (DİHA) projesinin sözleşmesi imzalandı.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) çağrısı programına sunulan proje kabul edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmesi imzalanan projenin yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Demir yapacak, Doç. Dr. Yakup Şahin, doktor öğretim üyeleri Vedat Tümen, Erdal Akın, Selahattin Koşunalp ve Halil Yetgin de görev alacak.

Çalışmayla, yapay zeka ile eğitilmiş İHA'ların desteğiyle kritik alanların akıllı şekilde taranması sağlanacak, yörüngelerinin hesaplanmasında ileri yapay zeka tekniklerinden faydalanılacak.

İleri teknoloji sayesinde öğrencilerin yetiştirilmesine öncülük edecek projeyle, savunma sanayisine de yüksek teknolojik ürünler kazandırılacak.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projenin lisans düzeyinden doktora düzeyine kadar tüm bilgisayar ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Öğrencilerin yazılım geliştirme süreçlerine katılarak deneyim kazanacağını kaydeden Elmastaş, "Akıllı otonom araçlar üretiminde üniversitemizin önemli bir üs haline gelmesinde proje bir başlangıç olacak. BEÜ olarak hazırladığımız projeye destek ve katkılarından dolayı Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ile Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve ilgili birim görevlilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Bitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulunduBitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:15
Öğle
12:12
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Bitlis Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Halk Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.