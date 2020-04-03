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Bitlis'te gönüllü gençler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

BİTLİS HABERLERİ  | 03.04.2020 16:10 | Son Güncelleme

Bitlis'te gönüllü gençler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerindeki 15 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yüz korucuyu siperlikli maske üretimine başladı.

Bitlis ve Tatvan ilçesindeki gençlik merkezlerinde dezenfekte edilen atölyelerde bir aya gelen gönüllüler, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretimi yapıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışan gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle temin edilen malzemeleri 5 aşamadan geçirerek yüz koruyucu siperlik maskeye dönüştürüyor.

Gönüllüler, gece gündüz çalışarak virüsün yayılmasını önlemeye çalışan sağlık çalışanları için 2 bin siperlik üretmeyi hedefliyor.

Atölyede yapılan çalışmalara katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve Tatvan'daki gençlik merkezlerinde gençlerin siperlikli maske üretmeye başladığını söyledi.

Hafta içinde yaklaşık 500 maske ürettiklerini anlatan Elkatmış, "Önümüzdeki haftaya kadar 2 bin siperlik üretmeyi hedefliyoruz. Bu maskelerin büyük bölümünü sağlık çalışanlarına hediye edeceğiz, bir kısmını da güvenlik personeline vereceğiz. Değişik ebatlarda kesilen parçalar montajlanıyor ve 5 aşamadan geçirilerek hazır hale getiriliyor." diye konuştu.

Gönüllülerden Tarık Özay da sağlık çalışanlara katkı sunmak için maske ürettiklerini belirtti.

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