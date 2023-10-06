Bitlis’te hayvanlara şap aşısı yapıldı

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" çerçevesinde 1 Eylül ile 17 Kasım tarihleri arasında "Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası"yla hayvanlar aşılanmaya başlandı. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fuat Korkmaz ve veteriner hekimler, şap aşılama ve hayvan kimliklendirme çalışmasını Bitlis’e bağlı Sehi bölgesinde uygulamaya başladı. Şap aşısını yaptırmayan yetiştiricilere bilgilendirmelerde bulunan ekip, işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.

