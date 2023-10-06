YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te hayvanlara şap aşısı yapıldı

Bitlis’te hayvanlara şap aşısı yapıldı

06.10.2023 08:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvanlara şap aşısı yaptırıldı.

Bitlis’te hayvanlara şap aşısı yapıldı

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" çerçevesinde 1 Eylül ile 17 Kasım tarihleri arasında "Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası"yla hayvanlar aşılanmaya başlandı. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fuat Korkmaz ve veteriner hekimler, şap aşılama ve hayvan kimliklendirme çalışmasını Bitlis’e bağlı Sehi bölgesinde uygulamaya başladı. Şap aşısını yaptırmayan yetiştiricilere bilgilendirmelerde bulunan ekip, işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadıAranan şahıslar jandarmadan kaçamadı
Uzlaşma sonucu temin edilen spor malzemeleri köy okullarına ulaştırıldıUzlaşma sonucu temin edilen spor malzemeleri köy okullarına ulaştırıldı
Ardahan'da sis ve buzlanma oluştu, Kars'ın yükseklerine kar yağdıArdahan'da sis ve buzlanma oluştu, Kars'ın yükseklerine kar yağdı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:04
Öğle
12:05
İkindi
15:20
Akşam
17:56
Yatsı
19:11

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Şeker eczanesi
Ahlat
Halk eczanesi
Merkez
Halk eczanesi
Guroymak
Göl eczanesi
Tatvan
Ela eczanesi
Tatvan
Yeni hizan eczanesi
Hizan
Yeni adilcevaz eczanesi
Adilcevaz
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.