Bitlis’te ‘Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında korona virüs konulu ‘İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’ yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çağatay, Bitlis’te virüsle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Her bireyin birer hasta adayı olduğunu hatırlatan Vali Oktay Çağatay, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde korona virüsle koordineli ve etkin bir şekilde mücadele ettik ve mücadelemize devam ediyoruz. Korona virüs tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere uymaya devam edeceğiz, denetimlerimizi yapacağız. Hepimizin unutmaması gereken bir şey var ki o da hepimizin birer hasta adayı olduğudur” diye konuştu.

Kış aylarının yaklaştığını ve daha çok dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Vali Çağatay, “Önümüzde uzun bir kış mevsimi var, bu süreçte vatandaşlarımız daha fazla dikkat etmelidir. Bu süreci en az hasarla atlatmak için tüm kurumlarımızla beraber daha özverili çalışarak denetimleri sıklaştıracağız. Salgınla mücadelemizde etkin bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarımıza ve tedbirlerin uygulanması konusunda tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir de, “Salgınla mücadele konusunda denetimlerimizi artırmak için yeni denetim ekipleri kuruyoruz. Bu ekiplerimiz Bitlis merkez ve tüm ilçelerimizde korona virüs denetimlerini daha sık ve istikrarlı yapacaklar. Denetimler konusunda emniyet ve jandarmamızın ne kadar büyük rolü varsa, muhtarlarımızın da o kadar büyük ve önemli rolü vardır. Tüm kurumlarımıza bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Dr. Koray Okur, toplantıda yapmış olduğu sunumda, pandemi süresince Bitlis’te yürütülen çalışmalar, vaka durumları, test sayıları ve sonuçları, filyasyon çalışmaları konularında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya katılan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri de gerçekleştirilecek denetimlere yönelik görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Nuri Serkant Kara, kurul üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

