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Bitlis’te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

25.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı Bitlis Valisi Oktay Çağatay Başkanlığında gerçekleştirildi.İl Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof.

Bitlis’te İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı Bitlis Valisi Oktay Çağatay Başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcıları ve kurum amirleri katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ülkemizin bir deprem gerçeği olduğunu, doğal afet denince de ilk akla depremin geldiğini bunun için de öncesinde tedbir alınması gerektiğini söyledi. Vali Çağatay, “Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız 81 il valisi ile bir toplantı yaptı. 2021 yılı afetlere hazırlık eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu konuda da bir eğitimden geçme ve hazırlık planı yapılmaya başlandı. Sebebi ise geçen yıl yaşanan çok acı olaylardır. 2020 yılını hatırlarsanız, oldukça sert geçirdik. Allah tekrarından korusun ama afetin 2021 yılında olmaması için garanti yok. İçişleri Bakanımızın kendi ifadesi ile söylüyorum. ‘Geçen yıla nazaran ülkedeki depremsellik faaliyeti yüzde 50 seviyesinde artmıştır.’ Biz afet denince aklımıza deprem geliyor. Seller var, heyelanlar var. Yangınlar var. Bizde yaşanmadı ama ülkemizin birçok yerinde büyük orman yangınları oldu. Ancak biz afet denince aklımıza deprem geliyor. Geçen yıl Elazığ’da yaşandı. Van’da oldu. Muş, Bingöl’de. Bu depremleri bizlerde hissettik. İran’da oluyor Van etkileniyor. Depremler hala hafızamızda. Çünkü hemen yanı başımızda oldu. Bizde de oldu. Hizan’da sert bir deprem yaşadık. O anda aklımıza geliyor. Sonrasında yine unutmaya başlıyoruz. Deprem olacak, afetler olacak. Ama önemli olan bunlara hazırlıklı olmak. Son yıllara bakıldığında Türkiye bu konuda aşama kaydetti. Ama bir gerçek var ki deprem mutlaka ve mutlaka olacaktır. Allah Afetinden esirgesin. Ama olduğunda da inşallah bizlerin hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.
Vali Çağatay’ın konuşmasının ardından AFAD Müdür Vekili Erdal Tunçtan, bilgilendirme yaparak, oluşturulacak komisyonlarda görev alacak her kurumdan temsilciler alınacak. Bir koordinasyon kurulu oluşturularak, afet durumunda yapılması gerekenler organize edilecek. Toplantı yapılan sunumun ardından sona erdi.

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