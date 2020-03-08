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Bitlis’te ilk kez düzenlenen kar voleybolu büyük ilgi gördü

BİTLİS HABERLERİ  | 08.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bölgenin ilk voleybol turnuvası büyük ilgi gördü.El-Aman Hanı Kayak Merkezi’nde düzenlenen turnuvalara 9 takım ve 54 yarışmacı katılım gösterdi.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bölgenin ilk voleybol turnuvası büyük ilgi gördü.
El-Aman Hanı Kayak Merkezi’nde düzenlenen turnuvalara 9 takım ve 54 yarışmacı katılım gösterdi. Türkiye’de havaların ısınmasıyla beraber güneşli bahar havasına bürünen memleketlerin yanı sıra Bitlis’te hala kar kalınlığının fazla olması nedeniyle çeşitli aktiviteler yapılmaya devam ediyor. Bir yandan kar üstünde voleybol oynanırken diğer yandan ise vatandaşlar kayak yapmanın keyfini çıkardı. Eğlenceli geçen turnuvada, ilk kez kar voleybolu oynayan sporcular zaman zaman kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Gürkan Turhan, Bitlis’in coğrafi koşullarını değerlendirmeyi hep düşündüğünü söyledi. Turhan, “Bitlis’e geldiğim günden beri buradaki coğrafi koşulları değerlendirmek hep aklımdaydı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu konuda her zaman destekçimiz oldu. Koşullarımız elverişliyken bu tür etkinlikleri başlatmayı düşündük. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Bu bir ilkti bizim için. İlkleri böylelikle arttırmak istiyoruz. Nasip olursa burada Türkiye, bölge şampiyonaları gibi faaliyetlerde almayı düşünüyoruz. İnşallah bu bizim için sadece başlangıç olarak kalmaz. Sürekli devamı olur. Bunu duyan arkadaşlarımız bizden hevesliydi. Meğer böyle bir şey bekliyorlarmış. Biz de bu tür şeylere vesile olduğumuz için gayet memnunuz. Bundan sonra daha güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Gülden Aktun ise, “Bitlis kış memleketi olduğu için bir tarafta kayak yapılırken, diğer taraftan kar voleybolu oynuyoruz. Kar voleyboluna 9 takım katıldı. Burada güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Başka illerde imkanları doğrultusunda plajda voleybol oynanırken, bizde karda oynanıyor. Voleybol, Bitlis’te gelişmekte olan bir spordur. Katılım gösterenler halktan insanlar, öğretmenler oluyor. Bizde etkinliğimizi bu şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

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