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Bitlis’te işçilere hizmet edecek yeni bir sendika kuruldu

BİTLİS HABERLERİ  | 09.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde Türkiye geneli işçilere hizmet edecek yeni bir işçi sendikası kuruldu.Hizan Gençlik Merkezi toplantı salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul programında; ticaret, kooperatif, eğitim, büro ve güzel sanatlar kolunda hizmet verecek yeni bir işçi sendikası kuruldu.

Bitlis’in Hizan ilçesinde Türkiye geneli işçilere hizmet edecek yeni bir işçi sendikası kuruldu.
Hizan Gençlik Merkezi toplantı salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul programında; ticaret, kooperatif, eğitim, büro ve güzel sanatlar kolunda hizmet verecek yeni bir işçi sendikası kuruldu. Kurulan yeni sendika, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek Bitlis Hizan merkezli olarak ülke sendikacılığına yeni bir soluk getirecek.
Büro işçilerinin haklarını arayacak olan ve Türkiye’de ilk defa Ankara dışında Bitlis’in Hizan merkezli sendika olma özelliğine sahip olarak hizmete başlayan Tüm-Birlik-İş Sendikasının başkanı ise Servet Demir oldu.
Sendika genel kurulunda konuşan Genel Başkan Servet Demir, tüm işçilerin problemlerini çözmeye çalışacaklarını vurguladı.

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Sabah
05:14
Öğle
12:22
İkindi
16:10
Akşam
19:20
Yatsı
20:48

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenıgün Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Su Eczanesi
Tatvan
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