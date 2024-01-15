YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için mesai yapıyor

Bitlis'te karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için mesai yapıyor

15.01.2024 11:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi bünyesindeki 10 ekip, 45 iş makinesiyle sorumluluk bölgesinde kardan kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Başmaklı köyü yolunda çalışma yürüten ekipleri ziyaret eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, geçen hafta cuma günü başlayan kar nedeniyle yaklaşık 300 köy yolunun kapandığını söyledi.

Tüm ekibin gayretiyle köy yollarının büyük bölümünü açtıklarını belirten Aşit, "Sahadaki ekibimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm yolları açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gayret ediyoruz." dedi.

Karla mücadelenin özveri isteyen bir iş olduğunu kaydeden Aşit, "Her taraf bembeyaz ve yol görünmüyor. Ekiplerimiz yolları biliyor. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre, dinlenmeden ve ailesinden uzakta vatandaşın ulaşımda aksamalar yaşamaması için çalışıyor. Son zamanlarda asılsız ihbarlarda düşüş yaşandı. Çok fazla asılsız ihbar almıyoruz. İşimizi yapıyoruz. En kısa sürede yolları açıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla halkımızın hizmetinde. Operatörlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldıİBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldı
Bölgenin en büyük parkı açıldıBölgenin en büyük parkı açıldı
Muğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısıMuğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
ekip

Bitlis Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:26
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Bitlis Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Eylül eczanesi
Hizan
Şifa eczanesi
Tatvan
Bal eczanesi
Merkez
Emek eczanesi
Guroymak
Su eczanesi
Tatvan
Süphan eczanesi
Ahlat
Bulvar eczanesi
Adilcevaz
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.