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Bitlis'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi

BİTLİS HABERLERİ  | 07.04.2020 20:13 | Son Güncelleme

Bitlis'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi.

Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında zabıta ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerde kapalı olması gerektiği halde açık olduğu tespit edilen 4 iş yeri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir. Bugüne kadar tedbirlere uymayan kişiler hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanmıştır."

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Bitlis İş Yeri koronavirüs Kovid-19 Mühür Tatvan

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