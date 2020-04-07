Bitlis'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi.

Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında zabıta ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerde kapalı olması gerektiği halde açık olduğu tespit edilen 4 iş yeri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir. Bugüne kadar tedbirlere uymayan kişiler hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanmıştır."

