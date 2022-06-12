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Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu

12.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Altınkalbur mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu.

Bitlis-Mutki kara yolundaki Altınkalbur mesire alanına giden Hakan Nurduhan (23), serinlemek için burada kaynak suyu ile beslenen havuza girdi.

Nurduhan, içerisinde yosun bulunan havuzda bir süre yüzdükten sonra çıkamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın dalgıç ekibi, yosunların altında kalan Nurduhan'ın cesedine ulaştı.

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