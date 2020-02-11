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Bitlis’te okullar tatil edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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İkindi
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Akşam
17:51
Yatsı
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Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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