Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

BİTLİS (AA) - Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

İlçeye bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Özmen Karataş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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