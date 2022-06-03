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Bitlis'te otomobille kamyonet çarpıştı

03.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatvan ilçesindeki kazada 10 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Tatvan-Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HLV 43 plakalı kamyonet ile 72 ABB 816 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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