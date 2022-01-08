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Bitlis'te şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

08.01.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan Van'a giden 21 BY 095 plakalı otobüs, Bitlis-Tatvan kara yolunda saat 04.30 sıralarında buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazada, 12 yolcu, iki sürücü ve biri muavin olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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