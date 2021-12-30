Bitlis'te tarihi 7 obje ve bir yüzük ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Adilcevaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün Yolçatı köyü mevkisinde 2 araç durduruldu.
Aramada, araçlardan birinin bagajında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve bir yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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