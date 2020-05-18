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Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 18.05.2020 20:57 | Son Güncelleme

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-34 operasyonunun başlatıldığını bildirdi.Açıklamada, "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis İli Tatvan İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır.

Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-34 operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis İli Tatvan İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine, 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-34 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 18 Mayıs 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 2 adet plastik bidon içerisinde 40 kg gübre, 1 adet akü, 6 adet kesilmiş tüp başı, 50 metrekare naylon, 1 adet sırt çantası, 2 çift mekap ayakkabı, 5 metre bel kuşağı, 50 kiloluk 2 adet plastik kova, 1 adet cam kavanoz, 2 adet diş macunu, 20 adet hap, 1 adet sabun, 21 kg çeşitli gıda malzemesi ve 4 paket maya ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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