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Bitlis’te terör örgütüne ait sığınak tespit edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında sığınak tespit edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-35 Operasyonu’nun başlatıldığı belirtildi.

Bitlis’te terör örgütüne ait sığınak tespit edildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında sığınak tespit edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-35 Operasyonu’nun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından 07 Haziran 2020 günü 2 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun görüntüsünün tespit edilmesi üzerine 8 Haziran 2020 günü ani yakın hava desteği ile atış yapılmıştır. Operasyon kapsamında 8 Haziran 2020 günü 2x3 metre ebatlarında 1 adet sığınak, sığınak içerisinde 500 metre elektrik kablosu, 36 adet pil, 4 adet jelikan bidon, 1 adet termal dürbün çantası, 3 adet leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, 1 adet mat, 2 adet testere, 1 adet ampul, 100 kilo çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam/mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamayacak hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Bitlis’te terör örgütüne ait sığınak tespit edildi

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