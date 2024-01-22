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Bitlis’te tır dorsesinde 76 göçmen yakalandı

İHA İHA
22.01.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir tırın dorsesinde 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Merkeze bağlı Tanrıyar Karakolu Uygulama Noktasında bir tırın dorsesinde 76 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan 1 organizatör adli makamlara sevk edilmiş olup, 76 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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