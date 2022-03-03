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Bitlis'te tırın dorsesinde 88 düzensiz göçmen yakalandı

03.03.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te tırın dorsesinde 88 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adilcevaz ilçesindeki Çimenli Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen uygulamada R.E'nin kullandığı tır durduruldu.

Yapılan kontrollerde. tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 85 Afganistan ile 3 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yapan sürücü R.E. gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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