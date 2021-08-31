YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı

31.08.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi 15 gün süreyle izne bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin engellenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının dışında düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bitlis il sınırlarında (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30 Ağustos saat 00.01'den 13 Eylül saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemleri, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar ve halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin, mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Bitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulunduBitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:33
Öğle
12:17
İkindi
15:56
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Halk Eczanesi
Merkez
Yenıgün Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nur Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.