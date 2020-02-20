Bitlis’te ürün bazlı denetim seferberliği

Bitlis’te Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir’linin talimatıyla ürün bazlı denetim seferberliği başlatıldı.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 17-22 Şubat tarihleri arasında 81 il ve bütün ilçelerde eş zamanlı ve 6 gün sürecek olan gıda denetim seferberliği başlatıldı. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte ilk denetimi İl Müdürü Rıfat Çelik’in de katılımıyla süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ve takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik yaptı. Çelik, tüm hafta boyunca devam edecek olan denetimlerde et ve et ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve unlu mamuller üreten işletmeler, kasap ve şarküteri, market, büfe, okul kantinleri, yemekhaneler, lokantalar ve toplu tüketim yerleri 5996 sayılı kanun kapsamında denetlenecek olup halk sağlığı açısından olumsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlem uygulanacağını belirtti. Çelik, "İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla bu denetimler büyük bir titizlikle yürütülecek. Vatandaşlarımızın da olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı ile iletişime geçerek ihbarda bulunabilirler" dedi.

