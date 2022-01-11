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Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

11.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılığın mülhakatı olan Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güroymak Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Uyuşturucu ticareti suçunu işledikleri iddia edilen 6 şüphelinin, suç unsuru malzemelerle yakalanması amacıyla, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde 55 personelden oluşan 10 ekiple eş zamanlı operasyonların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen operasyon sonucu A.Ç, F.F, E.M, E.İ, Ö.Ç. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında, 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, tabanca, şarjör ve 42 fişek ele geçirilmiştir. Planlı faaliyet kapsamında 9 ara yakalamada 17 şüpheliye işlem yapılmıştır. Soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheliler, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

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