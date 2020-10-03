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Bitlis’teki bazı ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 03.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Bitlis merkezdeki bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Bitli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köyleri ile mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 01.00’dan itibaren ilan edilen “Sokağa Çıkma Yasağı”, 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 18.00’dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

Bitlis merkezdeki bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Bitli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köyleri ile mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 01.00’dan itibaren ilan edilen “Sokağa Çıkma Yasağı”, 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 18.00’dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

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Defne Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvan
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