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Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

BİTLİS HABERLERİ  | 04.03.2020 21:49 | Son Güncelleme

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

BİTLİS (AA) - Bitlis Medeniyet ve Eğitime Destek Platformları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Birlik Vakfı Şubesi'nde toplanan üyeler adına basın açıklamasını okuyan Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, ülke için iç güvenlik ve terörizm tehlikesinin katlanılamaz seviyeye ulaşmasının sınır ötesi askeri operasyonları gerekli kıldığını belirtti.

İdlib merkezli sorunun tırmanışa geçmesiyle yeni bir askeri operasyonu mecburiyet haline getirdiğini kaydeden Şahin, şunları aktardı:

"Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında olduk. İdlib'deki hain saldırıya tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru ve güvenliği ile mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Mehmetçiklerin hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak amacıyla İdlib'de bulunduğunun altını çizen Şahin, karşılarında insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, vatandaşlarının canlarına ve mallarına kastederek kendi topraklarından göçe zorlayan bir rejim bulunduğunu vurguladı.

Bu hain rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak Mehmetçikleri kalleşçe pusuya düşürdüğünü ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Devletimiz ve ordumuz diğer harekatlarda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı ile tüm terör unsurlarına anında en ağır şekilde cevap verilmiştir. STK'lar olarak Bahar Kalkanı Harekatını destekliyoruz. Katil rejime karşı kararlı mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın."

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Bitlis Medeniyet Platformu Destek Eğitime Destek Platformu İdlip Türk Silahlı Kuvvetleri

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