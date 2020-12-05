"Bitti" denilen işçi takımının "var olma" mücadelesi

AHMET ÖZLER - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından yarım asır önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig, 34 sezon 1. Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle son 4 sezondur "var olma" mücadelesini sürdürüyor.

Kurulduğu 1969 yılından bu güne futbol dünyasında yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı bünyesinde barındıran, Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Karabük ekibi, 2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Üst üste yönetim değişiklikleri, yıldız oyuncuların satılması ve transfer yasağı da eklenince kırmızı-mavili ekip, yoluna profesyonel yapılan altyapı oyuncularıyla devam etti.

Aynı sezon Süper Lig'e, bir sonraki sezon da 1. Lig'e veda eden ülkenin köklü kulüplerinden Karabükspor, 2019-2020 sezonunda ise 2. Lig'de tutunamadı ve TFF 3. Lig'e düştü.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla yeniden 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavili ekip, adeta "var olma" mücadelesi veriyor.