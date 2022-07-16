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Biyosistem Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Biyosistem Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

16.07.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yaparken pek çok detay göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için de seçilecek bölümle ilgili detaylı bir araştırma yapılması gerekir. Biyosistem mühendisliği bölümü, mühendislik ile tarımsal bilimlerin birleştirilmesinden oluşmuştur. Bölüm, tüm canlı organizmalara uygulanan mühendislik uygulamalarını inceler. Biyosistem Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Biyosistem Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Biyosistem mühendisliği, biyolojik uygulamaları içeren problemleri çözmek için mühendislik bilimlerini kullanan akademik bir bölümdür. Biyosistem Mühendisliği Bölümünün temel amacı , mühendislik bilimini uzman şekilde inceleyecek personel sağlamak, öğrencilerine bilimsel analiz yeteneği kazandırmak ve biyosistem alanında ilerleme sağlamaktır. Üniversite tercihi yapan öğrencilerin çokça araştırdığı bölümlerden bir tanesidir. Bölümle ilgili yeterli bilgiyi aladıktan sonra öğrenciler kendilerinde daha emin bir şekilde tercih yapabileceklerdir.

Biyosistem Mühendisliği bölümü nedir?

Biyosistem mühendisliği bölümü, biyolojik, tarımsal ve çevresel bilimlerin mühendislik olanakları ile detaylı bir şekilde araştırılmasını sağlayan mühendislik kollarından biri olan akademik bir bölümdür.Biyosistem mühendisliği bölümünde; tarımsal ve doğal ekosistemlerin su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, teknolojiye dayalı hassas tarım uygulamaları öğretilir. Meslekte; botanik, toprak bilgisi, meteoroloji bilgisi gibi pek çok donanım gereklidir. Biyosistem mühendisliği bölümü son yıllarda oldukça talep gören bölümler arasındadır. Genellikle; biyolojik problemleri çözmek için biyosistem mühendisliği alanından faydalanılmaktadır. Bölümde okuyan öğrenciler mühendislik temelli eğitim almaktadırlar. Biyosistem mühendisliği bölümünün temel amaçlarında biri de sürdürülebilir enerji kaynakları ve toprak faaliyetleri hakkında profesyonel mühendislerin yetiştirilmesidir. Biyosistem Mühendisliği Bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölümü okumak isteyen öğrencilerde bazı özelliklerin bulunması gerekir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
• Analitik düşünme becerisine sahip olmak.
• Deniz ve doğaya ilgili olmak.
• Pozitif bilimlere meraklı olmak.
• Stratejik düşünme yetisine sahip olmak.
Biyosistem Mühendisliği bölümü eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans bölümüdür. Biyosistem Mühendisliği Bölümü; ilk yılında biyosistem mühendisliğine giriş ve botanik dersleri verir. Bölümün ikinci yılında , hidrolik, teknik resim, diferansiyel denklemler ve köy sosyolojisi hakkında eğitimler alır.Üçüncü yılda ; betonarme, sulamanın temel ilkeleri, termodinamik ve fabrika organizasyonu eğitimleri yer alır.Biyosistem Mühendisliği Bölümü dördüncü yılında ise ürün işleme tekniği, su hukuku, sulama teknolojileri ve zemin mekaniği üzerine eğitimler verilir.

Biyosistem Mühendisliği bölümü dersleri şu şekildedir:
• Botanik
• Biyosistem Mühendisliğine Giriş
• Kimya
• İstatistik
• Meteoroloji
• Toprak Bilimi
• Bitki Besleme
• Hidrolik
• Malzeme Bilgisi
• Tarla Bitkileri
• Diferansiyel Denklemler
• Tarımda İş Güvenliği
• Dinamik
• Mukavemet
• Akışkanlar Mekaniği
• Çevre Kirliliği
• Betonarme . Bölüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler biyosistem mühendisliği bölümünde mezun olup diploma almaya hak kazanır.

Biyosistem Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Biyosistem bölümü mezunları, gıda ,enerji, tarım gibi sektörlerde araştırma ve iyileştirme çalışmaları yaparak sistemsel problemleri kaldırmayı hedefleyip verimliliğin artmasını sağlarlar. Biyosistem mühendisleri , biyolojik kurallara sadık kalarak mühendislik uygulamaları yaparlar.Bölüm mezunları, bu konularla ilgili her alanda tüm araştırma ve incelemeleri yaparak, akademik bilgilerini kullanıp yararlı ürünler elde etmeye çalışırlar. Doğada var olan biyolojik bir ürünü faydalı bir hale getirip ondan yararlanmayı hedeflerler.Örnek vermek gerekirse, doğada var olan biyolojik ürünün tarım alanında gübre olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarıp gerekli işemleri yaparlar. Genel olarak bakarsak Biyosistem mühendisliği mezunları temelde şu işlerle uğraşırlar;

  1. Bitki uzmanı
  2. Toprak uzmanı
  3. Bitki yetiştiriciliği uzmanı
  4. Peyzaj personeli
  5. Zirai tarım uzmanı
  6. Enerji uzmanı
  7. Yenilenebilir enerji üretim uzmanı

Biyosistem Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Biyosistem mühendisliği bölümü mezunları; tarım, gıda ve enerji alanında özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda iş bulabilirler. Bunun yanında, KPSS’de başarılı olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiplerdir. Bu kuruluşlara örnek vermek gerekirse;
• Tarım Kredi ve Kooperatifleri
• Yenilenebilir Enerji Firmaları
• Toprak Islahı Müteahhit Şirketleri
• Peyzaj Firmaları
• Zirai Tarım ve İlaç Firmaları bu örnekler arasında yer alabilir.

Biyosistem Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Biyosistem mühendisliği bölümü mezunları ; gıda ve tarım ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreci ve bunlar için gereken makine ve tesislerin tasarım ve yapımlarını üstlenirler. Tarımsal üretim için gerekli olan seralar, hayvan barınakları gibi mekanların projesinde aktif görev alırlar. Rüzgar ve güneş gibi doğal enerji kaynaklarının projelendirilmesinde sorumluluk alırlar. Toprak ıslah ve sulama çalışmalarında yer alırlar. Doğanın zarar görmesinin önüne geçmeyi hedefleyip sürüdürülebilir bir tarım sağlamaya çalışırlar. Bu alanlar göz önünde bulundurulunca pek çok çalışma imkanı mezunların karşısına çıkmaktadır. Bu iş imkanlarını şöyle örnekleyebiliriz;
• Belediye
• İl Özel İdareleri
• Peyzaj Müteahhitleri
• Kamu ve Özel Bankalar
• Tarımsal Kooperatifler
• Arazi Toplulaştırması Şirketleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Gıda ve Tarım Makineleri Endüstrisi
• Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları
• Üniversiteler (öğretim üyesi olarak)
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Drenaj ve Arazi Islah İnşaat Firmaları
• Haritacılık ve uzaktan algılama firmaları
• Damla Sulama Yağmurlama Sulama ve Peyzaj Sulama Şirketleri
• Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı
• Yenilenebilir enerjiyle ilgilenen şirketler (rüzgar, biyogaz ve güneş enerjisi vb.).
• İlgili Tarımsal Yapılar (Bahçıvanlık, Hayvan barınağı, yem siloları vb.)
Biyosistem Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça çeşitlidir. KPSS’de yeterli puan alan mezunlar ; belediye, il özel idareleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayabilirler.Biyosistem Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları çok çeşitlidir. Büyük tarımsal işletmeler, tarımla ilgili sanayi ve fabrikalar gibi çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulurlar.

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