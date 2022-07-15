Batı Dilleri mezunları ne iş yapar? Batı Dilleri bölümü mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Batı Dilleri bölümünde eğitim görenler genel olarak dil eğitiminin yanı sıra dilin ait olduğu ülkeleri, kültürleri de tanıma fırsatı bulur. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İngilizce bu diller arasında yer alır. Batı Dilleri bölümleri bulunan okullarda verilen eğitim; ilgili dilin edebiyatını, kültürünü, gelenek ve göreneklerini içerir. Yurt dışına gitmek isteyen kişiler için büyük fırsatlar sunar. Batı Dilleri bölümü mezunları farklı alanlarda çalışma imkanına sahip olurlar.

Batı Dilleri bölümü nedir?

Batı Dilleri Bölümü, Edebiyat Fakültesi altında eğitimi verilen bir bölümdür. Batı dillerinin öğrencilere tüm ayrıntılarıyla öğretildiği bir bölümdür. Bu bölüm öğrencileri seçtikleri Batı dili, o dilin ait olduğu ülkenin tarihi, edebiyatı hakkında bir eğitim alırlar.

Bölüme girebilmek için Temel Yetenek ve Alan Yeterlilik sınavlarından hedef olarak belirlenen okullara girilebilecek kadar puan alma gerekliliği vardır. Okullar ve bölümler arasındaki puan farkı çok fazla değildir.

Bu ana bilim dallarının içerikleri ve bölüme kabul edilme koşulları birbirlerinden farklıdır.

Örneğin ana bilim dalı İngilizce olan bir Batı Dilleri bölümüne alınacak öğrencide okulun hazırladığı İngilizce Yeterlilik Sınavında başarı zorunluluğu aranır. Ayrıca Batı Dilleri bölümlerinden mezun olan öğrenciler fakültenin lisans diploması dışında filolog unvanı almaya da hak kazanmış olurlar.

Bu bölümün öğrencileri Erasmus Değişim Programı aracılığı ile öğrenci değişimleri yaparak seçtikleri dili, o dilin ülkesinde öğrenme ve dillerini pekiştirme fırsatı da bulurlar. Bu fırsatlar okudukları okulun imkanları dahilinde gerçekleşmektedir.

Batı Dilleri bölümü eğitim süresi kaç yıl sürer?

Ülkemizde birçok üniversitede verilen Batı Dilleri eğitimi dört yıllık bir lisans programıdır. Hazırlık bölümü de dahil edildiğinde öğrenciler toplamda beş yıllık bir eğitim sürecine tabidir. Hazırlık sınıfında seçilen Batı dilinin dil bilgisi ve dilin ait olduğu ülkenin kültürü üzerine bir eğitim verilir. O dildeki konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirmek üzerine sunulan bir programdır. Birinci sınıfta da bu pekiştirme ve uygulamalar yoğun bir şekilde yapılır.

İkinci sınıftan itibaren dilin ait olduğu ülkenin tarihi, edebiyatı, önemli şair ve edebiyatçıları ile onların çalışmaları incelenir. Seçmeli ve zorunlu tüm dersler kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilir. Bu derslerin içerikleri hem okula hem de seçilen dile göre uygulama ve ders isimleri konusunda değişkenlik gösterebilir.

Batı Dilleri bölümü dersleri nelerdir?

Ülkemizde birçok şehirde bulunan Batı Dilleri bölümlerinin programlarında yapılacak tercihlere göre farklı ders içerikleri vardır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak alınabilir. Yalnızca dil alanında girilecek olan sınavın ardından bu bölümde öğrenci olmak mümkün olur. Dersler, evrensel bir dil olarak kabul edilen İngilizce ile verilir.

Batı dilleri başlığı altında verilen ve ana bilim dalına göre değişiklik gösteren derslerden bazıları şunlardır:

Yazı Becerisi,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Türkçe,

Felsefe,

Dil ve Dil Bilimine Giriş,

Kültürel Etkileşimler,

Modern Drama,

Modern Roman,

İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Kısa Öyküye Giriş,

Mitoloji,

Akademik Yazma,

Edebiyat ve Dil Öğretimi,

Fonetik,

Klasik Edebiyat,

İleri Dil Bilgisi,

Afro Amerikan Edebiyatı,

Biçim Bilimi,

Söz Dizimi,

Rönesans Edebiyatına Giriş,

Yirminci Yüzyıl Şiiri,

Söylem Çözümlemesi,

Araştırma Becerileri,

Çeviri Teorisi ve Uygulaması,

Fantastik Edebiyat,

Eleştirel Düşünme,

Eleştirel Söylem Çözümlemesi,

Amerikan Tarihi ve Kültürü,

Fransızca,

Rusça,

Almanca,

Post Modern İngiliz Romanı,

Sosyodilbilim,

Amerikan Tarihi ve Kültürü,

İngiliz Kısa Öyküsü,

Kültürel Çalışmalar,

,Çağdaş İngiliz Tiyatrosu,

Anlam Bilimi,

Dil Felsefesi,

Dünya Edebiyatı,

Ütopik ve Distopik Roman,

Karşılaştırmalı Edebiyat,

Uygulamalı İkinci Yabancı Dil,

Özel Filoloji,

Okuma ve Anlama.

Batı Dilleri mezunları iş imkanları nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler genelde akademik alanda ilerler ve eğitim sektöründe yer alırlar. Özel ya da kamu sektöründe olmak üzere dil öğretimi yapan tüm kurumlarda çalışabilirler. Batı dilleri mezunlarının kamuda iş olanakları, girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan aldıkları puan doğrultusunda şekillenir.

Bölüm mezunları öğretmenlik, tercümanlık, çevirmenlik gibi meslekler yapabilirler. Aldıkları eğitim sonrasında hâkim oldukları dil üzerine yapılan her türlü projeye dahil olabilirler. Yurt içinde ya da yurt dışında yaşama ve çalışma imkanları edinirler. Uzmanlık kazandıkları dil hakkında yapılan araştırmalarda yer alabilirler.

Batı Dilleri mezunları ne iş yapar?

Batı Dilleri mezunlarının özel sektörde iş olanaklarının başında özel okullarda eğitimini aldıkları dilin öğretmenliği gelir. Ülkemizde yapılan araştırma ve istatistiklere göre genel tercih, bu yönde yapılmaktadır. Kamu alanında kalmak ve akademisyen olarak ilerlemek de mümkündür.

Aldıkları eğitim kapsamında yer alabilecekleri projelerde, farklı diller arasında çalışmalar ve çeviriler de yapabilirler. Mezun olan kişi yurt içi ya da yurt dışı tercihlerine göre bir yol izleyebilir. Buna ek olarak formasyon alabilirler. Bu sayede lise ya da orta okul eğitimi veren okullarda öğretmenlik de yapabilirler.

Batı Dilleri mezunları nerelerde çalışır?

Dört yıllık lisans eğitiminin ardından mezun olan kişiler, televizyon kanallarında, yayınevlerinde, tercümanlık bürolarında, dil araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, turizm acentelerinde rehberlik gibi işler de yapabilirler.

Mezunlar ayrıca kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Dış İşleri Bakanlığı gibi resmi kurumlarda tercüman olabilirler. Öğretmenlik yapmak isteyen mezunlar ise yine kamu alanında devletin eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.



