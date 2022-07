Bilgisayar Bilimleri mezunları ne iş yapar? Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Gündelik yaşamda herkesin hayatında yer eden internet ve donanımsal bilişim ürünleri, yalnızca kişiler değil devlete ait kurum ve kuruluşlarla özel sektördeki firmalar için de önemlidir. Firmalar ve kişiler, hayatın hemen her alanında işlemlerini internet üzerinden yürütmektedir.

Günümüzde teknolojinin dahil olmadığı neredeyse hiçbir alan kalmamıştır. Bu durum da bilişim teknolojileri eğitimi alan kişiler için oluşturulan istihdam alanlarının genişlemesine sebep olmuştur. Bu doğrultuda Bilgisayar Bilimleri bölümünde okuyan öğrencilerin, mezun oldukları zaman diğer alanlara göre daha hızlı iş bulma imkanına sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Bilgisayar Bilimleri nedir?

Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri programları hem kuramsal hem de uygulama içeren eğitimler verir. Bu bölümde daha çok yazılım sistemleri ağırlıklı teorik, geliştirmeye yönelik ve tasarım içeren uygulamalar yapılır.

Bölümün öncelikli amacı bilişim sektörünü ve bilgisayar sistemlerini geliştirme konusunda uzmanlık kazanmış kişiler yetiştirmektir. Verilen eğitimlerle bilişim sektörünün ilerlemesi için önemli ve büyük adımlar atılması hedeflenir. Bölüm mezunları birçok kamu ve özel kurumda çalışma şansı elde ederler.

Bilgisayar Bilimleri bölümünü tercih edecek adayların, bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler sayesinde seçtikleri ve ilerlemek istedikleri alandaki başarıları artacaktır. Bu alanı seçen kişi her şeyden önce planlı çalışma ve sorumluluk alma konusunda sıkıntı yaşamamalıdır. Ekip çalışmasına yatkın, detaycı, sayısal alanlara ilgili ve bu alanlarda yetenekli olmalıdır. Teknolojinin her an geliştiği ve ilerlediği düşünülecek olursa bu alanı seçecek kişinin mutlaka kendini geliştirmeye açık olması gerekmektedir.

Bilgisayar Bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri bölümünde öğrenim görebilmek için Temel Yeterlilik Sınavı ile birlikte Alan Yeterlilik Sınavına girmek gerekir. Belirli bir başarı sıralaması elde edildiği takdirde, Bilgisayar Bilimleri bölümünde öğrenim görmeye hak kazanılır.

Bilgisayar Bilimleri bölümüne girmeye hak kazanan öğrenciler dört yıl boyunca lisans eğitimi alırlar. Bölüme adını veren bilgisayar bilimleri ve bilgi teknolojileri, yoğun olarak ilk yılda işlenir. İkinci yıl ise görsel programlama dillerine geçiş yapılır. Algoritmalar ve veri yapılandırmaları çalışılır. Bir sonraki yıl veri tabanları, veri madenciliği ve web tabanlı programlama dersleri ile bulanık karar sistemlerine geçilir. Son yıl içinde öğrenciler bağlı oldukları okulun imkanlarını da kullanarak staj yapabilirler. Ayrıca bu yıl bitirme projelerini teslim ederek mezun olurlar.

Bilgisayar Bilimleri bölümü dersleri nelerdir?

Bölüm dersleri program dahilinde dört farklı başlık altında toplanarak yürütülür. Bilgisayar bilimleri için genel bir başlık olan matematik başta gelir. Alanın temelindeki matematik dışında hesaplama ve mantık dersleri de verilir. Bir diğer başlık altında programlama kuramı içeren dersler bulunmaktadır. Uygulamalı olarak bilgisayar kullanımı, programlama yetenekleri, program geliştirme yönetimi konuları da üçüncü başlık altında işlenir. Son başlık altında ise hem kuramsal hem uygulamalı konuların işlendiği dersler verilir. Yapay zeka uygulamaları, kontrol sistemleri, paralel sistemler de bu başlık altında işlenen konulardır.

Dört yıllık lisans programı kapsamında zorunlu ve seçmeli olarak şu dersler görülür:

Uzman Sistemler,

Web Tabanlı Programlama,

Aktüerya ve Risk Yönetimi,

Veri Tabanı Yönetimi,

Bulanık Karar Sistemleri,

Türk Dili,

Teknik İngilizce,

Mobil Programlama,

Sayısal Çözümleme,

Kombinatoryal Hesaplama,

Nesneye Yönelik Programlama,

Web Madenciliği ve Metin,

Bilgisayar,

Yapay Zeka,

İşletim Sistemleri,

Algoritmalar ve Veri Yapıları,

İstatistik ve Olasılık,

Matematiksel Programlama,

İletişim Becerileri,

Çok Değişkenli Veri Analizi,

Sayısal Geometri,

Görsel Programlama Dilleri,

Bilgisayar Birimleri,

Doğrusal Cebir,

Çizge Kuramı,

Bulanık Karar Sistemleri,

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları,

Ayrık Matematik,

Mantık,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Algoritmaların Tasarımı ve Analizi,

Bulanık Mantık,

Bulanık Kümeler.

Bilgisayar Bilimleri mezunları ne iş yapar?

Bölümden mezun olan kişiler, aldıkları eğitimler ve gelişim programları sayesinde bilgisayar bilimleri konusunda yetkinliğe sahip olurlar. Bölümü bitirdikten sonra Bilgisayar Bilimleri diploması alarak bu alanda çalışmaya hak kazanırlar. Bu sayede birçok görevde çalışabilirler. Ofis ortamlarında;

Yazılım Geliştirici,

Veri Tabanı Uzmanı,

Oyun Programcısı,

Medya Programcılığı,

Bilgi Sistemleri Yöneticisi,

Sistem Analisti,

Ağ Güvenliği Yöneticisi gibi unvanlar alabilirler.

Hesaplama teorisi, programlama dilleri, sayısal analiz, veri tabanı sistemleri gibi alanlarda çalışma ve araştırma yapma yetkinliğine sahip olurlar. Yazılım ya da donanım olmak üzere iki farklı alanın içerdiği konularda çalışabilirler. Terminaller, işletim sistemleri, programlama dilleri, algoritma yazılımları ve simülatörler bu konular arasındadır.

Bilgisayar Bilimleri mezunları iş imkanları nelerdir?

Teknolojinin ve bilgisayar bilimlerinin hayatın her alanında geniş yer kaplaması nedeniyle, bu alanda eğitim alanlar için iş imkanları oldukça fazladır. Bilgisayar Bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları da vardır. Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışma isteyen kişiler, Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavdan yeterli bir not alarak kısa sürede atanabilirler. Bölüm mezunları birbirinden farklı sektörlerde çalışma imkânı bulurlar.

Sağlık, otomotiv, üretim, eğitim, güvenlik, hizmet, eğlence gibi birçok sektörde eğitimleri doğrultusunda görev alabilirler. Bu alanlarda firma ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışabilirler. Hem devlet kadrosunda hem de özel firmalarda iş bulabilirler. Bitirdikleri bölümde aldıkları eğitimler sayesinde yurt dışında da çalışma imkanları vardır.

Bilgisayar Bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

Bilgisayar Bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamu sektöründe olduğu gibi fazladır. Özel bir firmada farklı görevlerde çalışabilirler. Sistem çözümleyicisi ya da programcılığı yapabilirler. Tercih ve imkanlarına göre bir firmaya bağlı olmadan freelance olarak çalışmaları da mümkündür.

Bir firmada çalıştıkları takdirde o firma için yapabilecekleri birçok iş vardır. Öncelikle bağlı oldukları firmaların teknolojik altyapılarından sorumlu olurlar. Her türlü veri girişi, yazılım üzerinde geliştirmeler yaparlar. Alanlarında ve görev aldıkları birimde güncel gelişmeleri takip etmek adına eğitim programlarına katılırlar.