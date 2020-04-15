"Biz Bize Yeteriz" kampanyasına kumbaralarıyla destek oldular

Afyonkarahisar’da Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarıyla katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz" çağrısına kulak veren öğrenciler, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Başkan Erdoğan’ın korona virüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Afyonkarahisar’lı öğrencilerden anlamlı bir destek geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, minikleri tek tek evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler ise harçlıklarından biriktirdikleri kumbaraları Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş’a teslim etti. Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olan öğrencileri yürekten tebrik eden Karakuş Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in selamlarını iletti.

Öğrenciler kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise koca yürekli minik öğrencilerin kampanyaya destek olmasının tüm kesimlere örnek olmasını temenni etti. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Başkan Zeybek, kampanyaya destek olan öğrencilere teşekkür ederek aileleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

