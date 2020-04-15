YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına kumbaralarıyla destek oldular

"Biz Bize Yeteriz" kampanyasına kumbaralarıyla destek oldular

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarıyla katkıda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz" çağrısına kulak veren öğrenciler, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.

Afyonkarahisar’da Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarıyla katkıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz" çağrısına kulak veren öğrenciler, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Başkan Erdoğan’ın korona virüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Afyonkarahisar’lı öğrencilerden anlamlı bir destek geldi.
Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, minikleri tek tek evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler ise harçlıklarından biriktirdikleri kumbaraları Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş’a teslim etti. Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olan öğrencileri yürekten tebrik eden Karakuş Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in selamlarını iletti.
Öğrenciler kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise koca yürekli minik öğrencilerin kampanyaya destek olmasının tüm kesimlere örnek olmasını temenni etti. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Başkan Zeybek, kampanyaya destek olan öğrencilere teşekkür ederek aileleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:03
İkindi
16:44
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Afyon Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi

Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.