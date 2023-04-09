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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinin komiseri Birand Tunca aşka geldi! Brezilyalı sevgilisi göz kamaştırdı

09.04.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi kısa sürede Netflix'in en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Melisa Sözen ile Eylül Tumbar'ın başrollerini paylaştığı dizinin sarışın komiseri Birand Tunca aşka geldi. Sosyal medya hesabında Brezilyalı manken sevgilisi Káren Moura ile çekildiği fotoğrafa yer veren Tunca, paylaşımına feliz aniversario (mutlu yıl dönümleri) notu düştü.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinin komiseri Birand Tunca aşka geldi! Brezilyalı sevgilisi göz kamaştırdı

Perihan Mağden aynı adlı romanından uyarlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' isimli Netflix dizisi adından söz ettiren yerli yapımlar arasında yer alıyor. Senaryosunu Erhan Kurtulan'ın yazdığı, Gökçen Usta ve Umut Aral’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Sözen, Eylül Tumbar, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman ve Musa Uzunlar gibi isimler yer alıyor. 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin sarışın komiseri Birand Tunca aşk hayatında da mutlu.

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Birand Tunca, Brezilyalı model Káren Moura ile aşk yaşıyor.

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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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ÜNLÜ OYUNCU BİRAND TUNCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Instagram hesabında, Káren Moura'nın başını omzuna koyduğu bir fotoğrafa yer veren Birand Tunca, paylaşımına feliz aniversario (mutlu yıl dönümleri) notu düştü.

İşte Birand Tunca'nın o paylaşımı:

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Netflix Melisa Sözen birand tunca anne sevgilisi

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