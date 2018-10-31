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'Biz Nazar'ımızı şimdi nasıl gömeceğiz?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

Katıldığı 'O Ses Çocuklar' yarışmasıyla tanınan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya, son yolculuğuna uğurlanıyor.

'Biz Nazar'ımızı şimdi nasıl gömeceğiz?'

İstanbul'da geçen hafta mide bulantısı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya, hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Ailesi, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışması ile de tanınan kızlarının yanlış iğne sonucu öldüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasına karar verdi. Kaya'nın cenazesi dün akşam Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bugün yapılan otopsi sonrası cenazesi aileye teslim edildi.

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Cenazeyi teslim alan abla Hatice Kaya, ihmal iddiasını tekrarlayarak, "Nazar yoğun bakıma girdiğinde bana söylediği tek şey 'Abla beni burada bırakma. Bir daha alamayacaksın' oldu. Doktora çok güvendim. Serviste hata varsa, doktor sonuçta ama 'onlar bilir' dedim, teslim ettim kardeşimi. Kardeşimin öldüğünü söyledikleri gün hemen alıp gitmem söylendi. Neden ne oldu bu kıza? Savcılığa gitmeyi daha uygun buldum. Savcı gerekeni yaptı. Otopsiye sevk etti. Bunu yapanlar ve gizlemeye çalışanlar başarısız olacaklar. Yapılan hata varsa örtbas etmenize gerek yok. Biz Nazar'ımızı şimdi nasıl gömeceğiz?" şeklinde konuştu.

Kaya'nın cenazesi ikindi vakti Kasımpaşa Büyük Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
o ses çocuklar nazar nur kaya

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