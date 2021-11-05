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Bizans döneminin izlerini taşıyan Harmantepe Kalesi turizme kazandırılacak

05.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Bizans'ın doğu sınırını korumak amacıyla 12. yüzyılda yapılan kale, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından restore edilecek - İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Süleyman Acar: - "Büyükşehir Belediyesi ve Söğütlü Belediyesi ortaklığında 500 metre mesafedeki Akgöl'de düzenlemeyi düşündüğümüz kamp-karavan alanı da burayla bütünleşik değerlendirmeye alındığında, turizm destinasyonu olarak karşılık bulacaktır"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Bizans'ın doğu sınırını korumak amacıyla 12. yüzyılda yapılan Harmantepe Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Harmantepe, bugüne en sağlam şekliyle ulaşan Aşağı Sakarya havzası kaleleri arasında yer alıyor.

Sakarya Nehri'nin batı yakası boyunca birbirini gören ileri karakol ve gözetleme kuleleri niteliği taşıyan Harmantepe Kalesi, kent merkezine 17 kilometre mesafede bulunuyor.

Elips şeklinde yöresel taşlarla yapılan, 2 metre sur duvarları kalınlığına, 8-10 metre arasında değişen yüksekliğe sahip 6 burçlu kale, Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını savunmak amacıyla kullanılıyordu.

Surları, kapıları, burçları önemli ölçüde tahrip olan, içi ve çevresi bitki örtüsüyle kaplanan kale, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından yapılacak restorasyon sonrası turizme açılacak.

- "Çalışmaları arkeolojik, bilimsel disipline bağlı kalarak yapıyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Süleyman Acar, AA muhabirine, elde edilen bulgular neticesinde yapılış tarihi daha net anlaşılabilecek kalede, sondaj kazısı ve temizlik çalışması başlatıldığını söyledi.

Yapının, yuvarlak planlı yaklaşık 16 bin 900 metrekarelik yüz ölçüme sahip bütün beden duvarlarıyla kentte bugüne kadar gelen tek kale olduğunu anlatan Acar, "Burada bitki, ot temizliği ve sondaj kazısı yapılıyor. Burç altı odalarda dış müdahalelerle, kaçak kazılarla birtakım tahribatlar söz konusu. Temizlik ve kazı çalışmalarını arkeolojik, bilimsel disipline bağlı kalarak yapıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 aydır süren kazılarda sikkeler, askılık, ok ucu, yüzük, bronz bilezik, testi parçaları gibi malzemelere ulaşıldığını kaydeden Acar, kalenin içinde 1,5-2 metrelik toprak yığınlarının bulunduğunu, bunların da tamamen temizleneceğini söyledi.

Acar, birinci kapı olarak değerlendirilen girişte kazı çalışmalarının yürütüldüğünü dile getirerek, "Sağında ve solunda bulunan burç altı odalarının girişlerini açtık. Bir burç altı odasının da iç mekan temizliğini yaptık. Burada birtakım buluntular elde ettik. Kazı ve temizlik çalışmaları sonrası restorasyonu gündeme gelecek. Bu restorasyon çalışmaları sonrası turizme kazandırılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Söğütlü Belediyesi ortaklığında 500 metre mesafedeki Akgöl'de düzenlemeyi düşündüğümüz kamp-karavan alanı da burayla bütünleşik değerlendirmeye alındığında, turizm destinasyonu olarak karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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