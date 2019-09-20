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Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarafından kullanılan Çobankale'de tarih gün yüzüne çıkarılıyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu tarafından kullanılan ve döneminin önemli noktalarından olan Çobankale'de kazı çalışmaları devam ediyor. Kaleye ilişkin bilgi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. Selçuk Seçkin, "Birinci Haçlı Seferi sırasında bu kaleyi tutan Selçuklular buradan hareketle Haçlıları püskürtüyorlar. Dolayısıyla dünya ve Türk tarihi açısından önemli bir nokta bu." diye konuştu.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Karadere köyü sınırları içinde 10-11. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilen Çobankale'de Altınova Belediyesinin desteğiyle süren kazı çalışmaları kapsamında, kale içinde su ihtiyacının karşılandığı sarnıç gün yüzüne çıkarıldı.

2017 YILINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aıklamalarda bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Çobankale kazısına 2017 yılında başlandığını söyledi.

Bursa Müzesi'nin öncülüğünde, kendisi tarafından oluşturulan 20 kişilik kazı ekibiyle çalışmalara başladıklarını kaydeden Seçkin, 20 dönümden fazla alana sahip Çobankale'de 2 yıl temizlik çalışmasının yapıldığını belirterek, "2019 yılında sarnıç alanının açılımını gerçekleştirdik. Sarnıç yaklaşık 150 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Çıkan mimari bulgunun dışında çok sayıda seramik malzeme de elde ettik." dedi.

'DÜNYA VE TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR NOKTA'

Çobankale hakkında bilgi veren Seçkin, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kalenin bölgenin en önemli kalelerinden birisi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"10-11. yüzyılda inşa edilmiş, bölgenin en önemli kalelerinden birisi. Bu süreçte Selçukluların da eline geçmiş. Dolayısıyla en batıdaki Selçuklu kalesi hüviyetini de taşıyor. Ondan sonra bir süre haçlılar burada egemen oluyor. Daha sonra Birinci Haçlı Seferi sırasında bu kaleyi tutan Selçuklular buradan hareketle Haçlıları püskürtüyorlar. Dolayısıyla dünya ve Türk tarihi açısından önemli bir nokta bu. Çobankale'nin dünya literatürüne girmesini sağlayan olay bu. Sonrasında 1302 yılında Osmanlı Beyliği'nin devlet olma aşamasında bu bölgeye geldiğinde önemli bir düğüm noktası da Çobankale. Çobankale'nin ele geçirilmesi ve çevre alanların ele geçirilmesini sağlayan Bafeus Muharebesi bu kale sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu kalenin en önemli özelliği bölgeyi tutan en önemli merkez olması. Bu savaşta bu anlaşılmış oluyor. Sonraki süreçte 14. yüzyıldan sonra kale terk ediliyor ama sürekli 18-19. yüzyıllardaki seyyahların seyahatnamelerinde kale ile ilgili anlatımlara rastlıyoruz. Bölge halkı da buradaki yapılaşmayı her dönemde biliyor. Fakat zaman içinde ilgisiz kalmış Çobankale."

İlk olarak 2017 yılında bölgeye geldiklerinde 35 kaçak kazı çukuru tespit ettiklerini aktaran Seçkin, çalışmaya başlamalarıyla bölgede kaçak kazı çalışmasının durduğunu anlattı. Seçkin, 5-6 yıllık bir süreçte Çobankale'de restorasyon çalışmalarına başlamayı planladıklarını ifade etti.

2 ADET OCTOTHORPE İŞARETİNE RASTLANILDI

Sarnıç kazısında çok sayıda seramik parçası bulunduğunu belirten Seçkin, bunların içinde günümüzde hashtag işareti olarak da bilinen octothorpe işaretine rastladıklarını dile getirerek, "Hashtag motifi Orta Çağ'a ait Bizans seramiği üzerinde bulundu ve basına yansıdıktan sonra yine benzer bir hashtag motifi daha bulundu." dedi.

Bizans dönemine ait bir kadın figürüne de rastladıkların belirten Seçkin, kazıda çok sayıda seramiği çıktığını kaydetti.

Doç. Dr. Selçuk Seçkin, "Birbirinin tekrarı olmayan, farklı teknikle yapılmış çok sayıda seramik var. Bunlar Uludağ Üniversitesinden bir hocamız tarafından çalışılmaya başlandı. Bunun dışında mimari olarak da sarnıç ortaya çıkartıldı. İleriki yıllarda yaptığımız jeoradar çalışmasına göre kazı ilerleyecek. Özellikle sırt kısmında yerleşime ait izler olduğunu tahmin ediyoruz. O bölgede devam edeceğiz." diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise kalenin Osmanlı ve Bizans için önemli bir kale olduğunu dile getirdi. 3 yıldır çalışmaların sürdüğünü bildiren Oral, "Biz elimizden geldiğince desteğimizi vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, vekillerimiz, Kaymakamlığımız hep beraber el birliğiyle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreç güzel olacak diye düşünüyorum burası için. Önümüzdeki süreçte çok ciddi bulgularla karşılaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de Altınova Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediğini ifade etti.

'OSMANLI İÇİN ÖNEMLİ BİR ALMIŞ'

Kalenin tarih açısından önemine değinen Özyiğit, şöyle devam etti:

"Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Biliyorsunuz Halil İnalcık hocamız 1302 yılında Osmanlı'nın devlet olarak kurulduğunu söylüyor. O dönemde bu kale Osmanlı için, sefer için önemli bir yer almış. Dolayısıyla bunu ortaya çıkarmamız, ülkemize sunmamız gerekiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. En kısa zamanda memleketimizin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

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