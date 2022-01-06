SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Bizim Çocuklar ayrılıyor! Atletico Madrid, milli futbolcumuz için resmen devrede

Bizim Çocuklar ayrılıyor! Atletico Madrid, milli futbolcumuz için resmen devrede

06.01.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, La Liga devi Atletico Madrid'in radarına girdi. Kieran Trippier'in Newcastle'a gitmesinin ardından yerini doldurmak için çalışmalara başlayan İspanyol ekibi, milli futbolcumuz için 15-20 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır.

Bizim Çocuklar ayrılıyor! Atletico Madrid, milli futbolcumuz için resmen devrede
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçen sezon Lille formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Zeki Çelik, Fransız ekibine veda etmeye hazırlanıyor. İspanyol devi Atletico Madrid, milli futbolcumuz için kesenin ağzını açmaya hazır.

15-20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARACAKLAR

Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Atletico diğer seçenekleri de masada tutarken alternatif isimler arasında Nelson Semedo ve Pedro Porro yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Olay iddia! Lille'de son maçı, Türkiye'ye dönüyorOlay iddia! Lille'de son maçı, Türkiye'ye dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı! Yeni teknik direktör için Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı! Yeni teknik direktör için Mesut Özil devreye girdi

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Bırakın Fatih Terim'i daha onu kovamadınız'

G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Bırakın Fatih Terim'i daha onu kovamadınız'

Gol makinesi, Fener için gemileri yaktı!

Gol makinesi, Fener için gemileri yaktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.