Bizim Hoca: Bezdum Da oyuncuları kimdir, konusu ne? Bizim Hoca: Bezdum Da filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bizim Hoca Bezdum Da filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Filmin başrollerinde Onur Dilber, Seymen Aydın ve Sadi Celil Cengiz yer almaktadır. İzleyicilere seyir keyfi yaşatacak Bizim Hoca Bezdum Da filmi eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Bizim Hoca Bezdum Da filmi hakkında detaylı bilgiler...

BİZİM HOCA BEZDUM DA FİLMİ KONUSU

Feridun, Tamer ve Cahit, yıllardır birlikte küçük çaplı dalavereler çevirmişlerdir ve artık temiz bir hayat istemektedirler. Aradıkları fırsat, hiç beklemedikleri yerden gelir. Aylar önce aldıkları bir Piyango biletine 50 milyon TL’lik ikramiye vurmuştur! Feridun, Cahit ve Tamer daha bu piyangonun sevincini yaşayamadan evleri polis tarafından basılır. Feridun, polislerden kaçarken bileti bir inşaata saklar ama üçü de kıskıvrak yakalanır ve hapse atılır. Aradan dört ay geçer. Feridun, Tamer ve Cahit, sakladıkları bileti bulmak için hapishaneden firar eder...

BİZİM HOCA BEZDUM DA OYUNCULARI

Onur Dilber (Feridun)

Sadi Celil Cengiz (Tamer)

Ufuk Özdemir (Cihat)

Asuman Dabak

Seymen Aydın

Alay Cihan

Bensu Begoviç

Tuğçe Karabayır

Adem Tosun

Zafer Öztürk

Hayriye Çavuş



