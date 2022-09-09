YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bizim Toptan, 20 temel ürünün fiyatını dondurdu

Bizim Toptan, 20 temel ürünün fiyatını dondurdu

09.09.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizim Toptan, 20 temel ürünün fiyatını dondurdu

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan, 20’nci yılına özel, 20 temel üründe fiyatları 60 gün süresince dondurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20’nci kuruluş yılını kutlayan Bizim Toptan, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerinin yanında olmaya devam ederken sabit fiyat kampanyasıyla da Türkiye perakende sektöründe önemli bir adım atıyor.

Bizim Toptan, 20’nci yılına özel 20 temel üründe 60 gün boyunca fiyatları dondurdu. Marka, ayçiçek yağı, makarna, deterjan ve tereyağı gibi temel ürünleri kapsayan karar çerçevesinde 60 gün boyunca herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, "Bizim Toptan olarak “birlikten bereket doğar” düşüncesiyle halkımızın bütçesine destek olmak amacıyla 20 üründe, 60 gün boyunca fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Temel tüketim ürünlerini kapsayan bu kampanyamızla müşterilerimizin yanında olurken ülkemiz ekonomisine destek vermeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildiTürkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:
Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacakFuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak
Anahtar Kelimeler:
Bizim Toptan

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.