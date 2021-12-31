Bizim Toptan Çorlu’daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen organize toptan marketi Bizim Toptan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yeni mağazasında hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan'dan yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yeni ve modern mağazasıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Çorlu’da 11 yılı aşkın süredir mağazası bulunan Bizim Toptan, artık yeni adresinde müşterilerini ağırlıyor.

Dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan “Tıkla Gel Al” dijital sipariş hizmetini Çorlu’daki yeni mağazasında da kullanıma sunan Bizim Toptan, bu sayede müşterilerine daha hızlı ve konforlu bir alışveriş imkânı sağlıyor.

Bizim Toptan’ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da Çorlu mağazasını merkez alarak, kurumsal müşteriler, restoran ve oteller ile akaryakıt istasyonu marketleri gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet veriyor.

Bizim Toptan, 70 ilde 174 satış noktasıyla gelecek dönemde de Türkiye için katma değer yaratmaya, tedarikçilerinin ve müşterilerinin yanında olmaya devam edecek.

