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"Bizim Toptan" yılın ilk yarısında cirosunu yüzde 79 artışla 5,5 milyar liraya ulaştırdı

16.08.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı: -"Hem dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızı hem de yeni mağaza açılışlarımızı hız kesmeden devam ettirerek başarılı performansımızı sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yeni mağaza açılışları ve dijital altyapı yatırımlarıyla büyüme stratejisini sürdüren Bizim Toptan'ın 2022 yılının ilk altı ayındaki cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 5,5 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, 2022 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yaptığı yatırımlar ve yeni açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Bizim Toptan'ın 2022 yılının ilk altı ayında cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 5,5 milyar lira oldu. Bizim Toptan'ın net karı ise 2022'nin ilk altı ayında 63 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirket toplam mağaza sayısını Haziran sonu itibarıyla 175'e ulaştırdı.

Dijitalleşmeye ağırlık veren Bizim Toptan'da yapay zeka destekli modellemeyle müşterilere kişiselleştirilmiş ürün ve kampanya teklifleri sunularak müşteri memnuniyetine ve iş verimliliğine katkı sağlandı. Dijitalleşme adımları ilk yarıyıldaki finansal sonuçlar üzerinde de olumlu etkisini gösterdi ve özellikle Bizim Toptan'ın otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) alanında önemli büyüme yaşandı. Bizim Toptan’ın ürün tedariki sağladığı Seç Market de finansal sonuçlara olumlu katkı sunmaya devam etti. Yerel market esnafına rekabette güç veren iş ortaklığı modelini sunan Seç Market'in Türkiye genelindeki mağaza sayısı 2 bini aştı.

- "Güçlü performansımızı sürdürerek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 6 ayında güçlü performansımızı devam ettirdik. Yeni mağaza açılışlarımız ve dijital altyapı yatırımlarımızla 2022 yılının ilk yarısında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırdık. Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz dijital altyapı çalışmalarımız ve yapay zeka destekli uygulamalarımız büyümemize olumlu katkı sağladı. Hem dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızı hem de yeni mağaza açılışlarımızı hız kesmeden devam ettirerek başarılı performansımızı sürdüreceğiz."

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